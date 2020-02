Tweet on Twitter

Ultime Juventus, Salvini attacca: “Bisognava giocare, serve serenità”

Notizie Juventus | Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato del rinvio di Juventus-Inter. Il leader della Lega, infatti, ha confessato il suo malcontento per la decisione della Lega sul suo profilo Twitter.

Juventus-Inter: il rinvio diventa un caso politico

Queste le parole del grande tifoso rossonero:

“Rinviare #JuveInter a maggio, che senso ha? Porte aperte o porte chiuse, per me si doveva giocare. Sarebbe servito anche per offrire agli italiani qualche ora di serenità e al mondo un’immagine di tranquillità“.

Nonostante l’emergenza la gara di Coppa Italia tra Milan e Juventus, in programma a Torino, potrebbe giocarsi in settimana.