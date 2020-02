Ultime Fiorentina, arrestato Cecchi Gori: per lui sono 8 anni di reclusione

Ultime Fiorentina – Arrestato Cecchi Gori | Clamorosa notizia che colpisce un ex presidente di Serie A, arrivata nel corso della mattinata. L’ex patron della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, è stato arrestato. Nel corso del pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno effettuato un mandato di arresto per l’ex numero uno del club viola. E’ arrivato l’arresto, Cecchi Gori è finito in manette. Stando a quanto rivelato dai colleghi della Repubblica, l’ex patron della Fiorentina sarebbe finito in prigione a Rebibbia. La Procura Generale della Corte d’Appello di Roma avrebbe accumulato una pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta.

Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, è stato arrestato nella giornata di ieri. Uno dei presidenti più recenti della Fiorentina è finito in galera. Un verdetto arrivato in un’aula del Tribunale di Roma che non concede più nessun appello per la questione legata alla Safin Cinematografica. Le precarie condizioni di salute potrebbero però incidere sulla sentenza. Lo scorso settembre è infatti stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Adesso dovrà affrontare una battaglia legale valida per i prossimi otto anni.