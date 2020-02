Cagliari-Roma, Maran in conferenza

Ultime Cagliari-Roma, Maran in conferenza stampa | Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa della gara che si giocherà domani pomeriggio alla Sardegna Arena contro la Roma di Fonseca. La gara non è stata rinviata.

Ultime Cagliari, le parole di Maran in conferenza stampa

“La decisione di rinviare le partite è preso nell’interesse di tutti. Dispiace che però le partite vengano rinviate tardi e maggio. Stiamo vivendo una situazione surreale. Alla vigilia della sfida col Verona della scorsa settimana siamo andati a letto pensando di giocare, poi invece ci siamo ritrovati senza sapere quando avremmo giocato e siamo tornati a casa. Ora siamo pronti a scendere in campo.

Sono convinto che i calciatori faranno una grande partita domani. Stiamo bene e ci alleniamo forte, è stato un periodo particolare. Con l’assenza di Nandez domani mi servirà più equilibrio. Il presidente Giulini ama questa squadra, lo dimostra in ogni cosa che fa. Ho visto tanta volontà da parte di Paloschi in settimana, può tornare utile. Servono tutti i tifosi allo stadio, i ragazzi hanno bisogno di essere sostenuti. Sono orgoglioso della stima dei ds Carli e del presidente Giulini verso i miei confronti. Con la Roma non sarà una partita facile, loro hanno grande qualità in attacco.

Clamoroso il caso Ceppitelli, sembrava stare bene e ore è di nuovo al punto di partenza. Il calciatore continua a sentire dolore”.