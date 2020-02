Ultime Atalanta, Gasperini: “Problemi per Toloi e Djimsiti”

Notizie Atalanta | Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della gara contro il Lecce:

“E’ stata una settimana particolare: speriamo che si possa risolvere presto, ma sappiamo che potrebbe essere questo un problema lungo e condizionare la stagione (I tifosi saranno a Lecce ma controllati)“.

Ultime Atalanta: Gasperini sulla gara

Il tecnico ha poi parlato di calcio e delle condizioni dei suoi uomini che dovranno giocare anche in Champions League contro il Valencia nel prossimo mese nell’appuntamento con la storia in Spagna:

“La squadra si è allenata in attesa di questa partita, siamo pronti a giocare domani anche se aleggia sempre un clima di incredibile incertezza. Le defezioni sono quelle di Toloi e Djimsiti, quest’ultimo speravamo di poterlo recuperare in extremis ma non c’è stato nulla da fare e alla fine abbiamo deciso di non rischiare.

Il Lecce è una squadra che è cresciuta in questo campionato; ha perso male a Roma, ma veniva da alcune vittorie importanti per la classifica come quella al San Paolo contro il Napoli.

Inoltre a gennaio si è rinforzata e sarà una partita difficile per noi. Il campionato ha i suoi equilibri, noi ogni partita che vinciamo da qui in avanti sarà importantissima molto più del solito per poi arrivare a qualificarci di nuovo in Champions League“.