Sampdoria-Verona: rischio rinvio, domani la decisione

Ultimissima: Samp-Verona rinviata? Altra gara saltata in Serie A nella 26esima giornata.

Sono già ufficiali cinque rinvii relativamente a questo fine settimana, ma la lista potrebbe ulteriormente allungarsi nelle prossime ore.

A rischio anche la gara in programma lunedì sera fra Sampdoria e Verona, che dovrebbe giocarsi al Marassi di Genova.

Ultime Samp-Verona: nessun problema di calendario, meglio rinviare?

La gara potrebbe saltar ed essere recuperata insieme alle altre a maggio. Le due formazioni hanno già una gara in meno rispettivamente contro Inter e Cagliari ma non è un porblema perchè la sfida Inter-Sampdoria non potrà essere giocata il 13 maggio visto l’impegno dei nerazzurri contro la Juventus. La data del recupero di Verona-Cagliari è invece fissata per l’11 marzo. Come accaduto in Friuli con Udinese-Fiorentina, non giocare la partita, nonostante non ci sia alcun epidemia di casi di Coronavirus nella regione, potrebbe essere una soluzione per tranquillizzare un po’ tutto.

Inoltre per il calendario non ci sarebbe nessun problema a rinviare la gara di domani come chiede la regione Liguria.

Ultime Sampdoria: Toti chiede il rinvio

A renderlo noto è Giovanni Toti, presidente della Regione, che in un tweet ha spiegato la situazione in pochissime parole: