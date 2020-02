Roma, Fonseca in conferenza: “Nessun alibi, ma bisognava giocare lunedì”

Ultime Roma, Fonseca in conferenza stampa

Notizie AS Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato nel corso della conferenza stampa prima della gara di domani:

Le parole di Fonseca

“Il gruppo è stanco, come normale. Non abbiamo avuto il tempo per recuperare da una partita difficile. Ci siamo allenati molto bene e siamo motivati per la gara di domani. Perotti è molto debole, difficile recuperarlo per la gara. Veretout sta bene si è allenato.

Vogliamo avere sempre la palla, ma in questo momento è importante non perdere la palla facilmente perchè se lo facciamo, siamo costretti a correre. Bisogna scegliere bene il momento nel quale attaccare.

4o posto? Io sono ottimista sempre, e positivo, abbiamo tutte le possibilità di arrivare 4i. Non credo che l’Atalanta non perda più punti fino alla fine, ma noi dobbiamo fare meglio. Io sono una persona sempre ottimista e vedo che il gruppo sta credendo nel mio lavoro. Io credo in loro e per questo penso che possiamo accorciare.