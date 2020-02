Milan, Boban attacca Gazidis: “Scorrettezza parlare di Rangnick, irrispettoso”

Notizie Milan: Boban su Gazidis

Notizie Milan Boban | Fase di stagione delicatissima per il Milan, il quale sarà a breve molto impegnato sia in campionato che in Coppa Italia. I rossoneri stanno vivendo un momento piuttosto altalenante, e nelle ultime settimane sono ritornati alla luce diversi dubbi per quanto riguarda Pioli. Il tecnico sta comunque svolgendo un buon lavoro, e sia Maldini che Boban sono abbastanza soddisfatti. Dall’altra parte però c’è Gazidis, il quale sta già pensando ad un nuovo allenatore, in particolare a Rangnick. Una cosa che non è andata per nulla bene a Boban, il quale ha attaccato l’ad. Queste le parole riportate da La Gazzetta:

“Parlare di Rangnick adesso non fa bene a nessuno, a breve avremo delle partite molto importanti. Non è bello parlarne in un momento in cui si stanno vedendo i frutti del lavoro di Pioli. E’ stato irrispettoso e inelegante nel non avvisarci. Questa scorrettezza sarà difficilmente superabile, spero che Elliott intervenga”.

Milan: società divisa a metà

Le parole di Boban sono state molto forti, e sono state probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La società sembra essersi ormai scissa, con una “fazione” composta da Maldini e Boban, e dall’altra Gazidis, il quale pare abbia in mente di rivoluzionare le cose. E’ guerra.