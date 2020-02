Juventus, Mancini: “Sarri? I problemi non dipendono da lui. Favorita sull’Inter”

Notizie Juventus: Mancini su Sarri

Notizie Juventus Mancini | La stagione della Juventus prosegue con parecchi alti e bassi, e nelle ultime partite sono ritornati sempre di più i dubbi su Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero non convince ancora appieno, ed è ovvio che in questi ultimi giorni si stiano facendo delle attente valutazioni. Intanto ad esprimere la sua sull’impatto dell’ex Napoli ci ha pensato il ct della Nazionale Roberto Mancini. Ecco le sue parole riportate al Corriere dello Sport:

“Ci sono difficoltà per Sarri? Non credo, in Champions può tranquillamente passare il turno così come in Coppa Italia, in campionato è primo. I problemi non dipendono da Sarri”.

Mancini su Juventus-Inter

L’allenatore della Nazionale si è poi soffermato anche sulla sfida in programma domani sera tra Juventus e Inter, big match ad altissima quota in campionato:

“Non ci sono certezze in questa partita, senza dubbio la Juventus giocherà in casa e sarà favorita. L’Inter deve cercare di non uscirne sconfitta, soprattutto considerando il risultato che otterrà la Lazio contro il Bologna. Chiaramente sbagliando non significherebbe perdere tutto, il campionato è ancora lungo e c’è molto da decidere. Chiaro però che la pressione sarebbe di più e di conseguenza più facile sbagliare”.