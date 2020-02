Napoli-Torino 2-1: gol Manolas e Di Lorenzo, non basta Edera

Napoli e Torino termina con il risultato di 2-1 per i padroni di casa dopo ilgol di Kostas Manolas, Giovanni Di Lorenzo e Simone Edera.



Napoli e Torino finesce con il risultato di 2-1

Dagli spalti intanto si leva uno striscione che è una lezione di tifo da parte dei napoletani, spesso oggetto di discriminazione e questa volta solidali con le stesse tifoserie che li denigrano.

Per quanto riguarda il campo, cominciano bene gli ospiti: dopo appena 2 minuti De Silvestri sfiora il vantaggio ma l’intervento di Di Lorenzo sulla linea è provvidenziale ed evita l’infarto al San Paolo. Col passare dei minuti tuttavia il Napoli guadagna campo e fiducia, e dopo aver sfiorato il gol con Milik, lo trova grazie al gol di Manolas. Al 24′ un’ingenuità di Ansaldi libera Insigne davanti al portiere ma Sirigu ipnotizza l’attaccante e raccoglie con le braccia il suo maldestro tentativo di pallonetto. Ci riprova ancora il napoletano, al 30′, questa volta con una conclusione di rara bellezza ma che trova ancora una volta la pronta respinta del portiere. Prima della fine del primo tempi ci riprova Milik, questa volta di testa, indovinando una traiettoria beffarda ma non abbastanza per sorprendere l’estremo difensore granata, anche oggi tra i migliori in campo.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DELLA GARA

Nella seconda frazione gli azzurri cercano con insistenza il secondo gol: Politano, alla ricerca della prima rete stagionale, ci prova con particolare ardore e quasi ci riesce ma il suo tiro a porta sguarnita finisce soltanto sull’esterno della rete. Ci pensa un terzino, Giovanni Di Lorenzo, a dare tranquillità ai tifosi accorsi al San Paolo, con gol segnato da distanza ravvicinata su assist di Mertens. Buon per gli azzurri, perché nel recupero arriva la rete di Edera, lasciato colpevolmente solo su cross di Ansaldi.

Il tabellino di Napoli-Toro

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Ruiz, Lobotka (80′ Allan), Zielinski; Politano (84′ Elmas), Milik (74′ Mertens), Insigne. All. Gattuso

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon (84′ Verdi), Baselli (66′ Meité), Ansaldi; Zaza (84′ Edera), Belotti. All. Longo

Gol: 19′ Manolas, 82′ Di Lorenzo, 90’+ Edera

Ammoniti: Rincon (T), Zaza (T)