Napoli-Torino 2-1: gol Manolas, Di Lorenzo e Edera (HIGHLIGHTS)

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partita giocata a ritmi discretamente alti al San Paolo questa sera tra Napoli e Torino, decisa dai gol di Manolas e Di Lorenzo. Ecco la sintesi video della gara.

La sintesi e i gol di Napoli-Torino

Decide il gol di Kostas Manolas alla mezz’ora: il greco è il più bravo di tutti in quel frangente a staccare col tempo giusto su calcio di punizione di Insigne e battere Sirigu di testa. La certezza del risultato per gli azzurri però arriva solo nei minuti finalei, con il gol di Di Lorenzo, che a la Callejon taglia alle spalle della difesa e segna su assist del subentrato Mertens. Non basta il gol di Edera nel finale.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO DI NAPOLI-TORO