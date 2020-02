Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: dentro Milik e Zaza

Tweet on Twitter

Sta per cominciare Napoli-Torino: diamo un’occhiata alle scelte di Gattuso e Longo con la lettura delle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino

Sta per cominciare l’anticipo serale dell’ennesima giornata di Serie A resa monca dall’emergenza Coronavirus. Con un mossa a sorpresa questa mattina sono state rinviate le gare inizialmente da giocarsi a porte chiuse. Fa eccezione la sfida del San Paolo, che comincerà regolarmente alle 20:45. Gennaro Gattuso si affida a Milik in attacco, con l’ingresso di Lobotka a centrocampo completamente ridisegnato visti gli impegni ravvicinati. Per i granata, con il forfait di Berenguer, spazio al tandem Belotti-Zaza.

Così in campo:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti.