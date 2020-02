Napoli-Torino: Bava, Izzo e Maksimovic nel prepartita a DAZN

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Torino a DAZN arrivano le parole di Massimo Bava, Armando Izzo e Nikola Maksimovic.

Le parole di Bava, Izzo e Maksimovic

Napoli-Torino sarà una delle poche gare di questa giornata di Serie A funestata dall’emergenza Coronavirus che si disputerà regolarmente. Ne parlano nel prepartita dirigente e calciatori. Ecco le parole del direttore sportivo granata Massimo Bava, concentratosi soprattutto sul commento di una stagione ormai compromessa ma da conclucedere nel modo migliore: “Purtroppo è successo quello che nessuno voleva, è stata un’annata disgraziata, stiamo cercando di dare tutti di più a partire dal sottoscritto, dobbiamo finire almeno degnamente la stagione“.

Poi è il turno dei calciatori. Questo il commento del difensore del Torino Armando Izzo: “Stiamo conoscendo bene il mister, dobbiamo solo stare concentrati contro una squadra come il Napoli. Quest’anno nessuna scommessa con Insigne, voglio solo fare risultato, lo sento dopo la partita“. In conclusione le parole del centrale serbo Nikola Maksimovic, ex di questa partita: “Per me le cose non sono cambiate a livello personale, se si esce dopo la prima pressione avversaria si aprono spazi, sfruttiamo nel modo migliore possibile le nostre armi“.