Mercato Inter, Werner obiettivo concreto: c’è una clausola che intriga

Mercato Inter: Werner e la clausola che fa gola

Calcio Mercato Inter Werner | L’Inter pensa al mercato, ed in particolare ad un modo per sostituire Lautaro in caso quest’ultimo dovesse poi andare via. L’attaccante argentino è sondato da tantissime squadre, e i nerazzurri sanno bene di dover faticare parecchio se vogliono trattenerlo. Ecco che Ausilio e Marotta si stanno già attivando in tal senso per cercare un sostituto che sia valido.

I nomi fatti negli ultimi giorni sono tantissimi, ma forse il più interessante è Timo Werner, autore di una stagione pazzesca e considerato da molti come uno dei migliori talenti in circolazione. In pianta stabile in Nazionale tedesca e a quota 21 gol in 23 giornate di Bundesliga. Il classe 96′ farebbe gola a chiunque, e intanto su di lui c’è una clausola che potrebbe farlo davvero arrivare in Serie A: 35 milioni di euro.

Notizie Inter: per Werner affare complicato

Considerando la clausola di Werner allora davvero la trattativa è così facile? Assolutamente no, anche perchè sul centravanti tedesco ci sono tantissime altre squadre. In particolare il Liverpool, che già nelle scorse settimane ha pressato parecchio. Il giocatore stima tantissimo Klopp, e proprio questo potrebbe essere un fattore determinante nell’affare. Inter avvisata, ma che comunque non smetterà di correre. Questo quanto riportato da goal.com.