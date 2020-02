Tweet on Twitter

Lazio-Bologna: risultato, sintesi, gol e highlights

Lazio-Bologna: il risultato della gara dell’Olimpico che apre la 26a giornata di Serie A.

Lazio-Bologna: il primo tempo

Comincia fortissimo la Lazio che fa incetta di palle gol nei primi dieci minuti. Prima Correa sfiora la rete ma da due passi non centra la porta, poi Immobile lanciato a rete manda il pallone di un soffio a lato. Alla fine il gol lo trova Luis Alberto che, nonostante qualche problema fisico, di destro dal limite incenerisce Skorupski. Il Bologna reagisce subito e sfiora la rete con Soriano pochi secondi dopo ma il suo destro centra in pieno il portiere albanese Strakosha. I biancocelesti fiutano il pericolo e accelerano nuovamente con Correa che se ne va sulla corsia e spara verso la porta, sul tiro Danilo devia e mette fuori causa il suo portiere.

Lazio-Bologna: il secondo tempo

Nella ripresa la Lazio prova a controllare la partita e ad addormentarla. Il Bologna ha una reazione e trova anche la rete da calcio d’angolo ma la rete di Denswil viene annullata per tocco di mano del difensore. Al 61′ Immobile se ne va in velocità e prova lo scavino ma la palla termina ancora a lato. La partita la riapre Tomiyasu con un bel destro al volo su assist di Palacio di testa propiziato da un tocco di Radu ma l’argentino era in fuorigioc ed il gol è annullato nuovamente.