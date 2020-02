Lazio-Bologna: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Lazio-Bologna, capitolini a mille lanciati in vetta. Parte forte la squadra di Inzaghi. Il primo gol è di Luis Alberto che, nonostante qualche problema fisico, di destro dal limite incenerisce Skorupski. Il Bologna reagisce subito e sfiora la rete con Soriano pochi secondi dopo ma il suo destro centra in pieno il portiere albanese Strakosha. I biancocelesti fiutano il pericolo e accelerano nuovamente con Correa che se ne va sulla corsia e grazie ad una deviazione segna il secondo gol. Nella ripresa va in gol Tomiyasu ma è in fuorigioco Palacio sul gol.