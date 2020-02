Lazio-Bologna, De Leo a Sky Sport

Ultime Bologna | Emilio De Leo, vice allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Lazio:

Le parole di De Leo

“Dal Campo non avevo visto bene il secondo gol, c’è stato il tocco di Danilo. Siamo partiti male. La Lazio è partita meglio e non siamo riusciti a mettere in pratica la strategia. Dopo a nostro avviso siamo riusciti a tranquillizzarci e ritrovare le distanze. Nelle situazioni nelle quali potevamo riaprirla, siamo stati sfortunati.

Noi sapevamo che sarebbe stata una gara complicata e che non dovevamo sbagliare l’approccio. Dovevamo far meglio in quella fase della gara, successivamente è venuto fuori il vero Bologna con tanta qualità, abbiamo sofferto e subito meno.

Barrow e Orsolini? Da un punto di vista difensivo abbiamo provato a fare la stessa gara dell’andata, ci era andata bene provando a mettere i tre attaccanti sui difensori. Le distanze erano però più lunghe e non accorciavamo bene. Barrow era il 4o in difesa e Orsolini doveva rimanere alto. Orsolini si trovava più al centro quando ripartivamo. In quel momento dovevamo ricompattarci e abbiamo provato a giocare in quel modo anche dopo.

Soriano? Credo che ritrovarlo, ma anche Sansone, ci consente di non perdere la nostra qualità in avanti. Soriano lavora bene anche in non possesso, quando il fronte si ribalta mette qualità”.