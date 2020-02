Lazio-Bologna, Bigon: “Rinvii? Tutto passa in secondo piano adesso”

Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Lazio:

Le parole di Bigon

“Credo che in queste situazioni tutto quello che riguarda la parte sportiva, passa in secondo piano rispetto a quello che può essere la gestione della salute pubblica e delle dinamiche interne al paese. Dobbiamo fare tutti un sacrificio per superare un momento di crisi. Qualsiasi misura è atta a limitare nel tempo questa crisi. Ognuno avrebbe delle preferenze personali che ora vanno in secondo piano”