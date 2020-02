Coppa Italia, cambiano data e stadio per la finale

Finale Coppa Italia data e stadio | Clamoroso quanto stia accadendo in queste settimane nel mondo del calcio. L’emergenza Coronavirus crea panico e allarmismo nel nostro paese e il mondo sportivo anche è a risentirne. In queste ore, si sta prendendo una decisione importante, quella di giocare Juve Milan a porte aperte. La semifinale di ritorno di Coppa Italia è in programma per mercoledì 4 marzo, ma non è l’unica decisione a sorpresa che potrebbe essere presa. Infatti, a causa dei continui rinvii delle partite di Serie A, lo stadio Olimpico di Roma non sarà disponibile per la data stabilita per la finale di Coppa Italia. Nuovo annuncio atteso nelle prossime ore dalle autorità e la Lega Calcio.

Finale Coppa Italia: data e stadio, si gioca a San Siro

Come riportato in queste ore da Corriere.it, la partita per l’ultima partita di Coppa Italia si giocherà allo stadio San Siro di Milano e non più allo stadio Olimpico di Roma. La Finale di Coppa Italia, è stata spostata dal 13 al 20 maggio 2020 in queste ultime ore, ma ora cambia anche lo stadio. Per la data del 20 maggio, lo stadio Olimpico sarà già sotto la gestione della UEFA per i prossimi Europei e quindi la finale sarà spostata a Milano, allo stadio San Siro. La decisione è stata presa nella giornata di oggi e dovrebbe essere anche ufficializzata nelle prossime ore.