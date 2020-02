Coronavirus, Spadafora contro Marotta: “Inaccettabili giudizi di parte”

Il ministro Vincenzo Spadafora ha risposto alle parole di questo pomeriggio di Giuseppe Marotta, a proposito del rinvio di Juventus-Inter a causa dell’emergenza Coronavirus.

Juventus-Inter, Spadafora contro Marotta

Ha fatto discutere la decisione, presa anche in modo repentino, di non giocare Juventus-Inter, inizialmente da disputarsi a porte chiuse. Un turbinio di prese di posizione contrastanti, all’interno delle quali spicca quella di Beppe Marotta, preoccupato per la regolarità del campionato.

Un’uscita questa, che ha ha determinato la replica del ministro Spadafora: “Non trovo accettabile, in un frangente come questo, giudicare le decsione secondo una visione di parte. Come la politica, così lo sport, dai dirigenti ai tifosi, serve andare al di là del proprio tornaconto. Noi tutti, in queste ore, dobbiamo capire e optare per le priorità e devono poter avere la meglio le ragioni della prudenza e della salvaguardia della salute pubblica“, si legge su Sportmediaset.

IN AGGIORNAMENTO