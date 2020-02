Calciomercato Roma, Kolarov può dire addio: offerta pronta dal Bologna

Calciomercato Roma: Kolarov, il Bologna prepara l’assalto

Calcio Mercato Roma Kolarov | Un 2020 in salita per la Roma, che soltanto nelle ultime due gare è riuscita a portare a casa risultati importanti. Fonseca sembra aver delineato le sue gerarchie, e al centro della squadra è tornato anche Kolarov, il quale nelle ultime gare era stato rilegato in panchina più di qualche volta. La situazione è cambiata, e il terzino serbo è di nuovo fondamentale.

Occhio però al mercato, anche perchè per il giallorosso sono arrivate tante avance e proposte di mercato, soprattutto dal Bologna. La squadra romagnola è al momento la più interessata, e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra sia pronta a sferrare l’assalto decisivo con un’offerta.

Notizie Roma: Mihajilovic chiama Kolarov

Kolarov è senza dubbio uno dei giocatori più importanti della Roma, ma non è detto che a fine stagione ci possa essere una permanenza. Il giocatore serbo piace tantissimo al Bologna, ed in particolare al tecnico Mihajilovic. Quest’ultimo potrebbe spingere parecchio nella trattativa, oltre che chiamare di persona il terzino giallorosso. Ad oggi le parti sono ancora distanti, ma non è da escludere che da qui a breve possano esserci ulteriori svolte nella trattativa. Per ora la Roma si dice tranquilla.