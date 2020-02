Calciomercato Napoli: Leandrinho ceduto in prestito (UFFICIALE)

Calciomercato Napoli, Leandrinho va via in prestito: ceduto al Red Bull Bragantino

Calciomercato Napoli – Leandrinho | Gli azzurri salutano un altro dei giocatori finiti ai margini della società. Il mercato degli esuberi è continuato perché dopo Amato Ciciretti è la volta del brasiliano Leandrinho. Il calciatore brasiliano è stato acquistato dalla SSC Napoli nel 2017 dal Ponte Preta ma di fatto non ha mai vestito la maglia azzurra. Nessuna presenza, solo gare giocate con la maglia della Primavera per il classe 1998. L’agente Mino Raiola vuole creargli un futuro ed è per questo che porta via da Napoli, trovando un prestito con il Red Bull Brigantino, squadra brasiliana che punterà molto sul ragazzo. Inoltre, il suo contratto è in scadenza per giugno 2021 e difficilmente il Napoli andrà a rinnovarlo ancora. Quello che segue, è il comunicato ufficiale del trasferimento in prestito per Leandrinho.

Attraverso i propri canali social, il Red Bull Bragantino ha ufficializzato l’acquisto di Leandrinho, giovane in arrivo dal Napoli: “Ufficiale, oggi è il giorno della partita ma non solo: è il giorno per ufficializzare un nuovo rinforzo! Leandrinho sta arrivando e sarà un nuovo giocatore della nostra squadra per un prestito fino al 30 giugno, con opzione di riscatto alla fine del periodo”.