Calciomercato Milan, Thiago Silva può tornare: il brasiliano rifiuta il rinnovo

Calciomercato Milan: Thiago Silva rifiuta il rinnovo con il PSG

Calcio Mercato Milan Thiago Silva | Un mercato davvero infuocato quello di Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato si stanno attivando non poco per cercare di portare a termine qualche operazione importante. Anche il Milan si sta muovendo parecchio in queste settimane, ed in particolare su un solo obiettivo: Thiago Silva. Il difensore brasiliano ha lasciato un ricordo indelebile a Milano, e riportarlo in maglia rossonera sarebbe un regalo stupendo, quasi al pari con quello di Ibra.

Chiaramente l’eventuale operazione non avrebbe le stesse procedure e difficoltà, anche perchè in questo caso c’è da tenere in considerazione il PSG. Il club parigino vorrebbe trattenere il suo capitano, e da quelle parti si parla di rinnovo. Proprio su questa questione però, pare sia arrivata una notizia molto positiva per il Milan: sembra infatti che Thiago Silva abbia rifiutato la prima proposta di rinnovo del PSG. Questo quello riportato da cm.com.

News Milan: si aspetta per Thiago Silva

Situazione bollente in casa PSG, dove Thiago Silva sembrerebbe essere diventato quasi un caso. Il difensore brasiliano potrebbe lasciare Parigi a fine stagione, e la strategia adottata dal Milan è soltanto una: aspettare ed aspettare, fin quando non c’è lo spiraglio per affondare il colpo. Se ne riparlerà tra un mesetto.