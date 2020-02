Calciomercato Milan, senti Kepa: “Pronto a lasciare il Chelsea”

Calciomercato Inter e Milan, Kepa lascia il Chelsea

Calciomercato Inter Milan Kepa | Continua a far discutere il caso Kepa. Il giovane portiere classe 1994 Kepa Arrizabalaga, è stato acquisto dal Chelsea lo scorso anno per 80 milioni di euro. Il club inglese pagò la clausola rescissoria all’Athletich Bilbao. 80 milioni che permettono a Kepa di essere il portiere più pagato della storia del calcio. Intanto, ora è un vero e proprio caso. Divorzio in atto tra il portiere e i Blues. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, l’ex Bilbao è pronto ad andare via a fine stagione, con lo stesso Chelsea intenzionato a farlo partire. Rivoluzione in casa Chelsea che porterebbe tante partenze e tanti nuovi arrivi con molti milioni pronti a circolare. Inter e Milan ci pensano.

Calcio mercato: sfida Inter e Milan per Kepa

Il Chelsea è pronto a una rivoluzione la prossima estate. In vista della prossima sessione di calciomercato. Kepa e tanti altri calciatori lasceranno il Chelsea. In Italia possono arrivare in molti. Rottura totale tra il portiere e l’allenatore Frank Lampard. Secondo il The Sun, Kepa avrebbe già annunciato: “Di lasciare il Chelsea a fine stagione”. Pare che il tecnico non avrebbe mantenuto la parola circa la sua titolarità nel club. Anche nella partita di oggi Kepa è finito in panchina al posto di Caballero, come capitato in Champions League. Inter e Milan pronti alla finestra: i nerazzurri valutano Kepa o Meret come il dopo Handanovic, sempre più vicino a terminare la carriera da calciatore. Diverso il discorso per il Milan. I rossoneri valutano la cessione di Donnarumma, visto il rinnovo lontano e il contratto in scadenza nel 2021.