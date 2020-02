Calciomercato Milan, Forsberg obiettivo concreto: concorrenza Tottenham

Calciomercato Milan: Forsberg, anche il Tottenham ci pensa

Calcio Mercato Milan Forsberg | Il mercato di Serie A è in continuo fermento, e anche a distanza di diversi mesi dalla sessione estiva, le principale squadre del nostro campionato si stanno già attivando per programmare colpi in entrata e in uscita. Il Milan in particolare sta cercando rinforzi per un’eventuale zona Europa, e già da qualche giorno pare abbia messo nel mirino Emil Forsberg, centrocampista svedese del Lipsia. La stagione del giocatore è stata fin qui piena di alti e bassi, e la sua presenza nell’undici titolare è andata scemando nel corso del tempo.

La qualità comunque non manca assolutamente, e i rossoneri ci starebbero facendo più di un pensierino. Chiaramente con tutte le difficoltà del caso, anche perchè su Forsberg sembra ci sia anche l’occhio vigile del Tottenham. Mourinho vuole far partire una piccolo rivoluzione, lo svedese è un profilo che piace parecchio. Questa la notizia riportata da Sport Mediaset.

News Milan: quanto costa Forsberg?

Forsberg è un obiettivo concreto per il Milan, che però dovrà essere bravo ad anticipare il Tottenham se vuole portarsi avanti nella trattativa. Intanto il Lipsia non opporrà troppa resistenza nel cederlo, a patto ovviamente che si raggiunga una cifra consona: circa 25 milioni di euro.