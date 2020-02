Calciomercato Juventus, Icardi resta sul taccuino di Paratici: conta sul PSG

Calciomercato Juventus, Icardi è un obiettivo: Paratici proverà a piazzare il colpo dell’estate

Calciomercato Juventus – Icardi | Resta sempre in quota l’idea legata a Mauro Icardi per la società bianconera. Sì, perché a fine stagione potrebbe essere addio al Paris Saint-Germain, dopo un solo anno. L’addio non è stato digerito dal popolo interista, nonostante sia stato ben rimpiazzato dalla coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku. Domenica sarà sfida tra Juventus e Inter, ma si accende già sul mercato. La società di Agnelli non ha alcuna voglia di mollare proprio l’ex capitano dei nerazzurri che con il Paris Saint-Germain, ha fino ad ora realizzato 19 reti in 29 presenze. Tuttosport fa sapere che potrebbe non arrivare la conferma per lui dal club transalpino, ma ci sarebbe un intreccio di mercato su cui il CFO bianconero, Fabio Paratici, starebbe lavorando.

Ultime Juventus, Paratici conta sul Paris Saint-Germain: ecco come arriverà ad Icardi

Il quotidiano piemontese fa il punto sulla situazione che porterebbe Icardi alla Juventus. Dopo un tentativo avanzato nella scorsa estate, la società bianconera andrà a riprovarci. Questa volta il filo diretto con l’Inter si andrà ad evitare. Il tentativo di Paratici sarebbe quello di attendere un acquisto da parte della società parigina, per poi tentare l’affondo. Il club transalpino potrebbe di fatto prelevarlo dall’Inter, per poi girarlo alla Juventus. Trattativa che andrebbe ad ammorbidirsi in tal senso.