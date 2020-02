Calciomercato Fiorentina, Chiesa nel mirino dello United: scout inglesi al Franchi

Calciomercato Fiorentina: per Chiesa c’è l’interesse dello United

Calcio Mercato Fiorentina Chiesa | Il calciomercato in Serie A continua, e continua soprattutto nel segno dei grandi campioni, che per un motivo o per un altro continuano ad essere accostati a vari club, spesso esteri. E’ il caso della Fiorentina con Chiesa: l’attaccante viola è un grande talento, ed è ovvio che abbia suscitato l’attenzione da parte di tante squadre. Federico è entrato nel mirino anche del Manchester United, e lo ha fatto in maniera netta, tanto da convincere i Red Devils a mandare degli scout al Franchi per visionarlo da vicino nel match contro il Milan.

La squadra di Firenze chiaramente non vorrebbe cedere il suo gioiello più prezioso, ma con molte probabilità da qui a breve potrebbe arrivare un’offerta importante. Il prezzo dell’operazione? Circa 70 milioni di euro. Questa la notizia riportata da Daily Mail.

Chiesa: dalle pretendenti alla rassegnazione di Commisso

Il futuro di Chiesa è ora più che mai incerto, ma la sensazione è che a fine stagione possa esserci una cessione. Le pretendenti sono tante ed agguerrite, e da tempo il patron Commisso si è messo in testa di non poter trattenere il suo giocatore per sempre. Queste le parole raccolte qualche giorno fa dalla nostra redazione.