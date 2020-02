News Napoli-Torino: la conferenza di Gennaro Gattuso

News Napoli – Gattuso in conferenza | Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera. Al San Paolo andrà in scena Napoli-Torino.

Ultime Napoli, le parole di Gattuso

“Non porto rancore per nessuno, soprattutto la vecchia guardia ma tutti i calciatori mi stanno dando tanto. Ho passato situazioni come i miei calciatori, er sostituire questi calciatori servono tanti milioni. Negli ultimi 7 anni loro hanno fatto 500 punti. Ogni allenatore si costruisce il vestito come piace a lui.

Non abbiamo obiettivi, l’unico è di vincere domano. Con il Toro la gara perfetta per capire se siamo guariti o no. Affrontiamo una squadra forte. Ghoulam si sta allenando con grande continuità e sono molto contento. Koulibaly ha iniziato a correre, lo valuteremo la prossima settimana. Vogliamo puntare al recupero di Mertens.

Io non ho problemi di contratto, ho un contratto fino al 2021 con una via di uscita mia del 30 aprile o quella della società. Mi sento tre o quattro volte al giorno con De Laurentiis ma ne parleremo, c’è tempo. Mi voglio sentire a mio agio. Sono stimolato quando vedo un ambiente bello ma non mi deprimo quando le cose vanno male. Sto bene qua.

Dobbiamo ritrovare energie in questo momento. Con il Barcellona abbiamo dato tanto. Abbiamo dimostrato tanto mentalmente. Bisogna continuare così per fare il salto di qualità.

Oggi facciamo i test e vediamo chi gioca domani. Lozano, Meret ed altri sono fortissimi ma per come voglio giocare non sono ideali. Ho parlato con Lozano: può garantirmi la giusta copertura. Non posso metterlo in campo esponendolo a figuracce“.