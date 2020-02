Ultime Lazio, infortunio Lulic: il calciatore si allontana dalla città per ritrovare la condizione

Ultime Lazio – Infortunio Lulic | E’ partito il capitano della Lazio, lontano dal centro sportivo di Formello. Nel mirino c’è il recupero, perché ha voglia di rientrare al più presto possibile. L’assenza è già troppo lunga dai campi da gioco, l’ultima apparizione risale al 5 febbraio nella sfida disputata tra Lazio e Verona. Un sacrificio durato fin troppe settimane, perché ai traumi distorsivi aveva risposto con le infiltrazioni pur di essere a disposizione del proprio tecnico, Simone Inzaghi. La meta di Senad Lulic potrebbe essere verso lo specialista tedesco Müller-Wohlfahrt, uomo di fiducia dell’ex campione biancoceleste, Miroslav Klose. Il bosniaco si affidò a lui già nel lontano 2015, per risolvere un problema al ginocchio che lo tormentava. Non si sa precisamente dov’è diretto Lulic, sicuro è che si trova fuori Roma e l’Italia per risolvere il suo problema che lo tormenta da ormai un mese.

Notizie Lazio, infortunio Lulic: le condizioni del bosniaco, vuole rientrare in fretta

Si è sottoposto ad un intervento lo scorso 12 febbraio, con dei tempi di recupero fissati dai 20 ai 40 giorni. A Formello non si è più visto il capitano della Lazio, come rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, che raccontano di un Lulic che sta cercando di lavorare per il rientro. Il bosniaco si sarebbe allontanato anche dalla Capitale per tornare al più presto a disposizione della sua squadra. Assieme a lui c’è anche da monitorare la situazione di Acerbi, che è fermo per uno stiramento. Quest’ultimo sembra destinato al recupero, con la possibilità di finire tra i disponibili, ma Inzaghi non andrò a rischiarlo: l’idea sarà quella di recuperarlo al 100% per l’Atalanta.