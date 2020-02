Ultime Juventus, Ronaldo: “Porte chiuse? La salute è più importante”

Sta per cominciare Juventus–Inter: appuntamento a domenica sera, in un Allianz Stadium che purtroppo sarà chiuso al pubblico. Ne ha parlato Cristiano Ronaldo nella seconda parte dell’intervista concessa a Sky Sport.

Notizie Juventus, le parole di Ronaldo su Juve-Inter

Dopo il passaggio a proposito della gara di Champions League, arriva il commento del campione lusitano a proposito del prossimo impegno bianconero: “Sarà una grande gara, come Real-Barça, è bello giocare gare così, anche con Lazio e Milan sono grandi partite. Ai giocatori piace disputare partite così. Contro i nerazzurri sarà fantastico, di fronte c’è un grande allenatore e una grande squadra, proveremo a fare risultato. Non siamo contenti del fatto che i tifosi non saranno allo stadio, non ci fa piacere, ma abbiamo le stesse responsabilità. Siamo nel nostro stadio, dobbiamo vincere, sarà strano senza i tifosi ma la salute resta la cosa più importante. Se è stato deciso che giocare a porte chiuse è la soluzione più sicura dobbiamo rispettarla“.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Per quanto riguarda Maurzio Sarri i dubbi riguardano Rabiot, fermatosi oggi in allenamento: al suo posto scalpita Matuidi. Antonio Conte invece ha un dubbio tra Vecino e Eriksen, con il secondo leggermente avvantaggio sull’uruguaiano.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku. All. Conte