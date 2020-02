Ultime Juve, problemi per Rabiot: il francese si allena a parte

Ultime Juve, problemi per Rabiot

Ultime Juve Rabiot | La Juventus si preara alla Continassa in vista del big match di domenica sera contro l’Inter all’Allianz Stadium. Un Allianz Stadium che sarà vuoto, deserto, a causa della decisione di giocare a porte chiuse. La Juve prepara la gara, intanto, Maurizio Sarri non parlerà in conferenza stampa. Annullata sempre a causa dell’allarme Coronavirus. Il tecnico, dopo la sconfitta in Champions League con il Lione, si concentrerà soltanto al campo, senza rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa ad alimentare la pressione. Intanto, oggi, nella seduta pomeridiana di allenamento per la squadra bianconera, Rabiot non si è allenato. Il francese è rimasto a parte a causa di un problema. Il club, con una nota ufficiale, ha comunicato che il centrocampista francese è in forte dubbio per la sfida con i nerazzurri: possible che al suo posto possa essere schierato a questo punto Sami Khedira, di ritorno dall’infortunio.

Juventus, Rabiot infortunio: il comunicato del club

“Quest’oggi, alla Continassa, i giovani di mister Sarri si sono impegnati su lavoro tecnico, possesso palla e tiri in porta. Rabiot ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contusione al calcagno del piede sinistro subita durante la partita in Francia. Domani l’allenamento sarà di pomeriggio. In osservazione alle direttive in merito di Coronavirus, domani, sabato 29 febbraio, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo”.