Oroscopo di domani 29 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 29 Febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono ancora trattative in corso per il lavoro. Verifiche da fare, dovrai lottare duramente per ottenere ciò che vuoi. Ci vuole pazienza. Periodo più tranquillo per i sentimenti. Il fine settimana porta consiglio.

Toro. Importante valutare bene una questione riguardante la casa. Grande opportunità in breve termine. Venere nel segno a Marzo. Se il tuo cuore è solo punta sul prossimo mese per le conoscenze.

Gemelli. Hai bisogno di prendere tempo per te stesso e chi ami. Saturno inizierà un transito, ci siamo quasi. Sarà necessaria la massima chiarezza in amore.

Cancro. Con tutti questi pianeti in opposizione è normale sentire agitazione. Devi pensare a questo anno come liberatorio. Affronta cambiamenti drastici. Decisione che potrebbe scuotere le cose. Fai attenzione agli amori impossibili.

Leone. Oroscopo polemico per i sentimenti. Ci sono persone in famiglie che ti tengono testa e non ti danno retta. Rapporto tra genitori e figli problematico. Cambiamenti radicali in arrivo. Stai pensando di andare via.

Vergine. Quando abbiamo stelle nervose possiamo essere impegnati in un esame o prova. Novità importanti, chi aspetta sarà accontentato.

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 29 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Agitazione anche per le coppie solide. L’amore può essere un po’ contraddittorio. Ci sarà un’opportunità o un rinnovo. Guarda il futuro con ottimismo.

Scorpione. Non buttarti giù. Ci sono tanti blocchi o cambiamenti. Vale anche per gli studenti. Se una persona non ti piace più non devi cercarla.

Sagittario. Quando hai in mente un grande progetto nessuno ti ferma. I problemi si possono superare. Fine settimana importate per riavvicinare chi ti interessa.

Capricorno. Tutti quelli che hanno forti responsabilità le sentono. Giornate di grandi sfide e fatiche. Pensi a fare grandi cose in futuro già ora.

Acquario. Voglia di cambiare città. Vuoi vivere un nuovo amore. Non sarà facile stipulare un nuovo accordo sul lavoro. Non metterti in situazioni di disagio.

Pesci. Si può raggiungere un obiettivo con minore sforzo. Adesso puoi ottenere un grande risultato. Cerca le persone giuste per realizzare un tuo desiderio. Dobbiamo stare attenti a valutare le persone e scegliere solo le migliori.