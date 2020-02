Notizie Napoli, l’agente di Politano: “E’ in crescita, viene da un periodo complicato”

Tweet on Twitter

Ultime Napoli | Davide Lippi, agente tra gli altri di Matteo Politano, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte:

Ultime Napoli, parla l’agente di Politano

“Ho visto gli azzurri al San Paolo con il Barca, Napoli ha fatto un’ottima partita, il Barcellona qualcosa lo concede sempre, peccato per l’occasione mancata nel finale da Callejon. Politano ha bisogno di po’ di tempo, piano piano sta crescendo.

Per lui gli ultimi mesi sono stati particoalri, ha bisogno di tempo, ma ora è molto felice. Il Napoli ha fatto un grande investimento perchè crede nelle sue qualità. Matteo conosce Gattuso da tempo, il mister lo voleva già ai tempi del Milan. Il ragazzo è contento di essere a Napoli. E’ sempre difficile trasferirsi a gennaio, ci vuole pazienza. Il vero Politano non l’avete ancora visto in campo ma presto la sua condizione migliorerà.

Ho trovato un ragazzo felice, contento, ed ha tanta voglia di rifarsi perchè viene da una situazione personalmente “depressa”. Era reduce da una grande stagione, poi capita che cambino allenatori e anche il lavoro e gli schemi. Ma è sereno, piano piano sta entrando nelle rotazioni di Gattuso, il tecnico cerca calciatori determinanti. Ovunque è stato anche da giovane è sempre cresciuto con il tempo.

Mancato arrivo nel 2018? Per qualche minuto non si depositò il contratto, è stata una questione di minuti. L’importate è che ora sia tutto fatto ma determinanti sono stati Gattuso e Giuntoli.

Coppa Italia una rinvincita? Matteo è un professionista, vuole fare bene il suo lavoro sempre e non c’è nulla di particolare.

Sostituire Callejon a giugno? Matteo è contento di questo progetto, il mercato è ancora lontano”.