Notizie Napoli, Gattuso confermato: ADL vuole tenerlo

Ultime Calcio Napoli, Rino Gattuso resta in panchina. Dopo l’arrivo in panchina dello scorso 11 dicembre, De Laurentiis giusto 73 giorni dopo sembra non avere dubbi.

A prescindere da come si concluderà questa stagione nella quale la squadra partenopea è ancora in corsa per un piazzamento europeo, per la vittoria della Coppa Italia e per il passaggio ai quarti della Champions, la dirigenza azzurra vuole proseguire con Gattuso in sella.

Come riportato da Tuttosport, al presidente De Laurentiis stanno piacendo molto due caratteristiche: il pugno duro (anche negli allenamenti) e l’elasticità tattica che permette al Napoli di essere più accorto all’evenienza e spregiudicato in altri contesti, senza però togliere certezze ai calciatori in campo cambiando modulo.

Delle ultime 8 partite, il Napoli ne ha vinte 6, tre delle quali contro Juventus, Lazio e Inter che lottano per lo scudetto; ha ottenuto un pareggio importante col Barcellona e ha perso una partita, in maniera sciagurata, al San Paolo con il Lecce. E’ stato l’unico passo falso.

Ultime Napoli: mercato su misura

Il mercato di gennaio ha dato un messaggio visto i colpi in entrata di Petagna e Rrhamani, con quelli non andati a buon fine di Amrabat, con Kumbulla che tornerà ad essere corteggiato a fine campionato e con Boga di cui si attende la scelta del Chelsea. Tutti sono in discussione.