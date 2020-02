Notizie Milan, infortunio Donnarumma: le condizioni in vista del match contro il Genoa

Notizie Milan – Infortunio Donnarumma | Non è uscito in buone condizioni dal match andato in scena nella scorsa giornata di Serie A e contro la Fiorentina, l’estremo difensore Gianluigi Donnarumma. Il portiere dei rossoneri fu costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando il suo posto tra i pali al suo vice, Asmir Begovic. Contro il Genoa, a San Siro, dovrebbe dare nuovamente forfait il portierone del Milan, nel lunch match di domenica. Stefano Pioli non vuole rischiare con il suo portiere, che non è al meglio, e affiderà per questo i pali all’esperienza di Asmir Begovic. Sarà il bosniaco a difendere la porta rossonera.

Ultime Milan, Donnarumma mette nel mirino la Juventus: ecco quando rientrerà dall’infortunio

Nell’ultimo appuntamento andato in scena all’Artemio Franchi, al minuto 52, Gigio Donnarumma ha chiesto il cambio. Il problema riguarda una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata dopo uno scontro di gioco contro il connazionale, Federico Chiesa. Quest’ultimo andò a tentare il pressing disperato per arrivare al possesso del pallone e si è ritrovato praticamente sulla caviglia dell’estremo difensore della Nazionale. Donnarumma sta recuperando, ma l’idea di Pioli sarebbe quella di non rischiare. Non vuole accelerare i tempi di recupero, perché vuole averlo a disposizione e al 100% nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus, sfida valevole per il ritorno delle semifinali. Per Begovic sarà esordio da titolare con la maglia del Milan.