Notizie Juventus, Ronaldo: “Passeremo il turno in Champions”

Cristiano Ronaldo ha concesso un’intervista a Sky Sport nella quale si è soffermato sulla sconfitta della Juventus in Champions League e sulle possibilità di passaggio del turno contro il Lione.

Ultime Juve, le parole di Ronaldo

A lui sono demandate le speranze di qualificazione della Vecchia Signora. Molti credono e sperano che, come accadde l’anno scorso con l’Atletico Madrid, CR7 prenda per mano i compagni e li guidi verso una clamorosa remuntada. Ne ha parlato in una lunga intervista proprio il lusitanto, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Questo è il calcio, non siamo felici, ma questo può succedere, stiamo deludendo, ma abbiamo grande fiducia che possiamo cambiare il risultato al ritorno. Ora pensiamo al campionato, siamo concentrati su quello. La Champions League è la competizione più difficile in tutto il mondo del calcio, abbiamo deluso per la prima volta ma siamo sicuri che potremmo ribaltare il risultato, spero di poterla giocare davanti ai nostri tifosi“.

Champions League, la Juventus passa se…

Dopo l’1-0 dell’andata, la missione qualificazione si è fatta più complicata. Servirà innanzitutto vincere e possibilmente non subire gol. Con un altro 1-0 si andrebbe ai supplementari, con il 2-0 la qualificazione per la Juventus sarebbe automatica. Il discorso si complicherebbe molto in caso di gol del Lione: a quel punto i bianconeri dovranno vincere con almeno 2 gol di scarto, quindi 3-1, 4-2, etc.