News Milan, annullata la conferenza stampa di Pioli: i rossoneri trovano una soluzione

News Milan – Conferenza Pioli | Non ci sarà nessuna conferenza stampa a Milanello, il Milan ha deciso di annullarla proprio in queste ultime ore. Niente parole di vigilia alla stampa, il tecnico Stefano Pioli andrà a presentare il match solo attraverso i canali social e Tv dello stesso club rossonero. E’ questa la soluzione adottata dal club di Milano, per dare modo comunque ai tifosi e media, di conoscere le idee del tecnico prima della sfida contro il Genoa, che si terrà domenica a pranzo e a porte chiuse. L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare tutti, Non ci sarà nessunaa Milanello, ilha deciso di annullarla proprio in queste ultime ore. Niente parole di vigilia alla stampa, il tecnicoandrà a presentare il match solo attraverso i canali social e Tv dello stesso club rossonero. E’ questa la soluzione adottata dal club di Milano, per dare modo comunque ai tifosi e media, di conoscere le idee del tecnico prima della sfida contro il, che si terrà domenica a pranzo e a porte chiuse. L’emergenzacontinua a preoccupare tutti, la Serie A ha deciso di chiudere gli stadi ma non di fermare gli eventi sportivi.

Ultime Milan, annullata la conferenza stampa di Pioli: il comunicato ufficiale del club

Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, ha annunciato che non ci sarà alcuna conferenza stampa per Stefano Pioli. Il tecnico andrà a presentare il match solo su Milan TV. Quello che segue, è la nota apparsa sul sito ufficiale della società rossonera:

“In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, AC Milan comunica che domani, sabato 29 febbraio, non si terrà la conferenza stampa del tecnico Stefano Pioli. In alternativa, Milan TV realizzerà alle ore 12.00 un’intervista con l’allenatore del Milan che sarà trasmessa in diretta sulla nostra app e sul canale tematico rossonero”.