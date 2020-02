News Juventus, Bonucci-Matuidi: ecco cosa è successo nel giorno del match contro il Lione

News Juventus, Bonucci-Matuidi | E’ uscita sconfitta da Lione la formazione bianconera. Serata complicata quella vissuta dalla Juventus, negli ottavi di finale di Champions League di due giorni fa. La formazione di Maurizio Sarri ha vissuto dei momenti di tensione, con la serenità che non arriva sicuramente da quel che lascia la serata in Francia. Sì, perché oltre alla sconfitta, c’è stato un momento particolare vissuto nel corso del riscaldamento pre-partita, tra Leonardo Bonucci e Blaise Matuidi.

I due giocatori hanno avuto un diverbio, che poi lo stesso difensore della Nazionale ha provato a chiarire al margine della partita persa dalla Juventus. Prima del calcio d’inizio sarebbe volata qualche parola di troppo, tutto poi ovviamente rientrato.

Ultime Juventus, Matuidi stanco delle scelte di Sarri: Bonucci lo avrebbe spronato, il retroscena in allenamento

Uno screzio vero e proprio vissuto in casa Juventus, venuto fuori nel corso del riscaldamento tra Lione e Juve. Leonardo Bonucci non le ha mandate a dire al compagno di squadra Matuidi, incoraggiandolo a dare di più pur non essendo finito tra le scelte di Maurizio Sarri. Stando a quanto snocciolato dal Corriere di Torino, ci sarebbe molto di più dietro alla discussione arrivata sul terreno di gioco. Il centrocampista ex Paris Saint-Germain, infatti, si troverebbe nella stessa posizione che lo spinse a lasciare proprio la sua vecchia squadra. Le continue panchine non sembra averle digerite e sin dalla mattina, stando a quanto rivelato dal quotidiano, avrebbe manifestato il suo malcontento davanti ai compagni di squadra.

Una panchina che non accetta ed è per questo che Bonucci avrebbe tentato di spronarlo, a dare di più. Il futuro di Matuidi potrebbe compromettersi, a fine stagione potrebbe dire addio alla Juventus se dovesse continuare a sentirsi solo una riserva.