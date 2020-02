Milan-Genoa: le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Milan-Genoa, le probabili formazioni. Sono ore di valutazioni per quel che riguarda il Milan. Lo staff medico monitora, giorno dopo giorno, le condizioni di Gianluigi Donnarumma. La caviglia gli fa ancora male, difficilmente Pioli andrà a rischiarlo. E’ per questo che il portiere andrà a mettere nel mirino il rientro solo in Coppa Italia, per la semifinale contro la Juventus. Spazio a Begovic, che ha già fatto bene a Firenze nonostante il gol subito. Ancora fermo Kjaer, confermato Gabbia in coppia con Romagnoli. Rebic ancora in avanti, alle spalle dell’intoccabile Zlatan Ibrahimovic.

Cerca conferme in avanti il tecnico Davide Nicola. In attacco, il Genoa, potrebbe affidarsi alla coppia formata da Pandev e Sanabria, con Pinamonti sempre in ballottaggio perché è recuperato da alcuni fastidi fisici vissuti nel corso della settimana. Sturaro in mezzo al campo, mentre il ballottaggio sarà vivo fino alla fine per Ankersen e Cassata. Romero torna a disposizione, ma Soumaoro dovrebbe essere confermato nel reparto di difesa.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

MILAN (4-4-1-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Indisponibili: Duarte, Biglia, Krunic, Kjaer.

Squalificati: –

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Indisponibili: Ghiglione, Pajac, Lerager, Radovanovic.

Squalificati: –