Juventus-Inter: le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Juve-Inter: le probabili formazioni della gara di domenica primo marzo a porte chiuse.Bianconeri rientrati da Lione dopo la gara di Champions League.

Sarri prepara il derby d’Italia di domenica sera nel quale tornerà a disposizione Bonucci, scontato il turno di stop. Per la gara contro l’Inter l’ex Milan potrebbe essere affiancato da Chiellini al centro della difesa. Recuperati Pjanic e Higuain, in gruppo anche Khedira e Douglas Costa. Mister Sarri potrebbe promuovere ancora titolare Ramsey sulla trequarti a supporto di Ronaldo e Dybala.

In casa nerazzurra attenzioni rivolte a Samir Handanovic, le sue condizioni migliorano e dovrebbe scendere in campo all’Allianz Stadium contro la Vecchia Signora. Monitorati anche gli acciaccati Sensi e Gagliardini, a centrocampi Conte pensa ancora una volta ad Eriksen dall’inizio dopo la buona prova di Europa League. Fasce presidiate da Candreva e Young. Avanti Lukaku con Lautaro Martinez, torna in panchina Sanchez.

Juventus-Inter: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Demiral

Squalificati:

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku. All. Conte

Indisponibili:

Squalificati: