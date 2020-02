Calciomercato Sassuolo, Squinzi: “Boga? Dipende dalla sua volontà”

Ultime Sassuolo | Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato del futuro del club e dei suoi campioni nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Il dg è partito dalla posizione di Roberto De Zerbi in panchina. Il tecnico non è sicuro di restare in sella dopo questa stagione:

“Per chiudere un accordo bisogna essere in due, dipenderà anche se lui crede nel progetto e se ha la volontà di restare in Emilia.

Siamo contenti di De Zerbi, è di grandi prospettive e sappiamo che in estate arriveranno proposte importanti. Il nostro desiderio è dare continuità”.

Ultime Sassuolo, il futuro di Boga e Berardi

Carnevali parla anche di mercato, a cominciare dai due gioielli in attacco Boga e Berardi. I due sono seguitissimi da tante big, soprattutto il primo che è un grande obiettivo del Napoli:

“La volontà è fare una squadra competitiva. Vogliamo tenere i giocatori migliori sapendo che ogni anno bisogna pensare anche al bilancio. Berardi? Il dottor Squinzi l’ha sempre visto come una bandiera e per me non è cambiato nulla. Non a caso dopo Magnanelli è il capitano. Vedremo quale sarà anche la sua volontà”.

Il dg si è espresso anche sul progetto del Sassuolo dopo la morte del presidente Squinzi.