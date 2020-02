Calciomercato Roma, riscattati Veretout e Mancini: è ufficiale

La notizia si apprende grazie alla relazione semestrale della società giallorossa: il centrale ex Atalanta ed il centrocampista francese sono stati riscattati dalla Roma.

Calcio mercato Roma, i dettagli dell’affare Veretout

Un annuncio di mercato, un doppio colpo, anche quando le trattative sono chiuse. A farlo è la Roma, che comunica che si sono verificate le condizioni per cui è scattato l’obbligo di riscatto per Veretout e Mancini, a questo punto due giocatori giallorossi a titolo definitivo. Il passaggio dell’ex Fiorentina prevede l’esborso da parte dei capitolini a favore dei viola di 16 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi al milione già versato per il prestito e ad una cifra variabile in considerazione dei risultati personali e di squadra per i prossimi 4 anni e mezzo (durata dell’accordo tra Roma e Veretout). Fino a questo momento 33 presenze totali in stagione per lui, con 3 gol e 1 assist messo a segno.

Le cifre del trasferimento di Mancini

Stesso discorso per Mancini: la Roma versa a questo punto 13 milioni nelle casse dell’Atalanta dopo averne già pagati 2 milioni per il prestito. Anche in questo caso c’è un corrispettivo ulteriore che il club giallorosso potrebbe versare al raggiungimento di determinati traguardi sia per il giocotore che di squadra, per un massimale di 8 milioni di euro. Fino a questo punto il centrale ha totalizzato 31 presenze tra campionato e coppe, con 1 gol e 1 assist all’attivo. Resta un solo grande riscatto da portare a termine adesso…