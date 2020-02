Calciomercato Roma, Pellegrini piace in Premier: c’è il Tottenham

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Roma: Pellegrini, il Tottenham si iscrive alla corsa

Calcio Mercato Roma Pellegrini | La Roma sta vivendo un periodo piuttosto delicato, e nonostante il passaggio del turno in Europa League, ci sono ancora tanti dubbi sulla squadra di Fonseca. A partire da alcuni singoli e sulla loro permanenza. Il tecnico giallorosso si sta affidando ai soliti giocatori, ma non è detto che a fine stagione resteranno tutti. Chi potrebbe partire ad esempio è Lorenzo Pellegrini: il centrocampista ha tantissimi estimatori, e nonostante il suo grande legame con la città e i colori, potrebbe arrivare un’offerta che potrebbe farlo vacillare parecchio.

Gli interessi arrivano anche dall’estero, in particolare dalla Premier League. Stando a quanto riportato da cm.com infatti, pare infatti che sulle tracce di Pellegrini ci sia il Tottenham. Mourinho vorrebbe rivoluzionare un po la squadra, partendo proprio da mezzo al campo, dove già in questa stagione è partito Eriksen.

News Roma: su Pellegrini due italiane

Al momento il futuro di Pellegrini è piuttosto incerto, sia considerando la questione rinnovo, sia pensando alle pretendenti. Il Tottenham continua a tenerlo d’occhio, così come due italiane in particolare nell’ultimo periodo: Inter e Milan. Le due squadre di Milano ci stanno pensando seriamente, e la sensazione è che possano dire la loro in un’ipotetica asta.