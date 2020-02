Calciomercato Napoli, Pezzella nel mirino: incontro ad aprile

Calciomercato Napoli: Pezzella, incontro previsto ad aprile con la Fiorentina

Calcio Mercato Napoli Pezzella | Il mercato di Serie A continua, e tutte le big stanno cercando già da adesso si programmare qualche colpo importante in vista di giugno. Il Napoli sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, e in questi giorni oltre a pensare alle prossime sfide che verranno, sta anche cercando di portarsi avanti per diversi obiettivi. Il primo, quello in difesa, è Pezzella, capitano della Fiorentina, e considerato da tempo come un profilo perfetto per la retroguardia azzurra.

Chiaramente ci sarà da trattare con la squadra viola, e pare che proprio su questo fattore si stia già iniziando a lavorare. Stando a quanto riportato da cm.com, il Napoli vorrebbe trovare prima il gradimento del giocatore per poi avanzare l’offerta. L’incontro con la Fiorentina è invece previsto per il mese di aprile. Ci sarà ancora da aspettare, ma gli azzurri hanno buttato delle buone basi.

News Napoli: Pezzella arriverà, addio Koulibaly?

Il Napoli lavora bene per Pezzella, ma allo stesso tempo dovrà cercare di blindare qualche gioiello in rosa. Uno di questi è Koulibaly, il quale potrebbe a fine stagione abbandonare il club. Il centrale senegalese ha tanti estimatori, ecco il prezzo fissato dagli azzurri.