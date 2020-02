Calciomercato Napoli: Milik è un caso, niente rinnovo

Calciomercato Napoli: Milik, che farà il placco?

Calciomercato Napoli: Milik non rinnova. L’attaccante dai gol non pesanti, potrebbe lasciare Napoli in estate.

L’attaccante, ce oggi festeggia 26 anni, complice anche l’infortunio di Dries Mertens, contro il Torino sarà di nuovo al centro dell’attacco del Napoli. Un ruolo che ha saputo meritarsi a suon di gol. Nonostante il doppio grave infortunio sono stati 46 gol in 108 presenze (non tutte da titolare) in maglia azzurra.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta diventando sempre più complicata la trattativa per il rinnovo contrattuale mai decollata (scadenza 2021).

Ultime Napoli: il problema è la clausola ma non solo

Ufficialmente la discussione si è arenata sulla clausola (che il polacco non vuole) e anche sull’ingaggio. Dunque praticamente su tutto.

Per uesto motivo l’attaccante in estate potrebbe finire sul mercato, visto che il Napoli non ha intenzione di perdere a parametro zero un calciatore acquistato a soli 22 anni dall’Ajax per ben 33 milioni di euro. Ma al di là di tutto ci sono ancora 13 partite di campionato e almeno 2 nelle Coppe da giocare.

Al San Paolo a Gattuso è riuscito vincere al San Paolo solo contro la Juventus. Milik domani giocherà e tiene a far bene perché segnando andrebbe per il secondo campionato consecutivo in doppia cifra e per il rinnovo i discorsi saranno rimandati.