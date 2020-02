Calciomercato Napoli, Belotti a giugno per Gattuso: sostituirà Milik

Calciomercato Napoli, Belotti è l’obiettivo per giugno: Gattuso stregato dal ‘gallo’

Calciomercato Napoli – Belotti | Gli azzurri vanno dritti spediti verso la risalita in Serie A, Gennaro Gattuso archivia per un attimo la Champions League, dopo il pareggio ottenuto contro il Barcellona, e si concentra sulla sfida di domani sera contro il Torino. E’ atteso al San Paolo il ‘gallo’ Belotti, assieme a tutta la formazione granata. Per il capitano del Torino arriverà la 200esima presenza in Serie A, gara del tutto speciale e che non dimenticherà. Passerà dall’impianto di Fuorigrotta, proprio nello stadio in cui potrebbe giocare nella prossima stagione. Sì, perché Gennaro Gattuso stravede per l’attaccante italiano. Il centravanti di Calcinate potrebbe dire addio al Torino al margine di questa stagione, dopo un’annata non facilissima con la sua squadra e Cairo potrebbe andare a monetizzare dopo questo campionato, l’ennesimo, che non regalerà una competizione Uefa al giocatore che si appresta a finire tra i convocati di Roberto Mancini, per la spedizione ad Euro 2020.

Notizie Napoli, dentro Belotti e fuori Milik: futuro segnato per gli azzurri

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, Andrea Belotti potrebbe finire al Napoli al margine della stagione. Gennaro Gattuso gli affiderebbe le chiavi dell’attacco, un reparto che andrebbe ad essere tutto italiano: Insigne largo a sinistra, Politano che si alternerebbe con ‘el Chucky’ Lozano – Josè Callejon sempre verso l’addio – e Belotti davanti. Considerando anche Petagna che arriverà dalla SPAL a giugno, sarà un attacco tutto italiano. L’idea di Gattuso sarebbe proprio quello di gestire così il suo reparto, con l’auspicio però di vedere anche Mertens tra questi. Dries più dello spagnolo verso il rinnovo, mentre Milik potrebbe dunque essere tagliato fuori. Gattuso chiede continuamente news al suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. L’ex tecnico del Milan nutre molta fiducia nella sua società e si augura di vedere il ‘gallo’ a sua disposizione nella prossima stagione.