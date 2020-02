Calciomercato Milan: Willian nel mirino, le ultime

Calciomercato Milan: Willian può arrivare

Notizie Milan: Willian può sbarcare a Milano. Come riportato da Leggo, l’esterno brasiliano potrebbe arrivare a Milano in estate. I rossoneri pensano al futuro e avrebbero messo nel mirino l’esterno del Chelsea.

Siamo ancora nel vivo della stagione, ma in via Aldo Rossi si guarda già al prossimo anno e al mercato dei futuro svincolati.

Nonostante l’acquisto, come quello di Ibra, non sarebbe in linea con i parametri stabiliti dal fondo Elliott, l’affare è davvero ghiotto visto che il Milan cerca anche un esterno di destra per il suo 4-4-2.

Tra gli obiettivi c’è anche il brasiliano Willian, il cui contratto con il Chelsea scadrà il 30 giugno 2020. Quindi, nonostante la sua età, prendere il calciatore da svincolato sarebbe un bell’affare.

Ultime Milan: concorrenza alla Juve?

Tuttavia sul calciatore c’è anche la Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano conosce benissimo il laterale di destra ed avrebbe già espresso il suo apprezzamento a Paratici e Nedved. Tuttavia, tante sono le squadre che pensano all’ex Shakhtar. Su di lui, oltre al Chelsea che propone il rinnovo, anche il Tottenham si starebbe attivando. Mourinho vorrebbe con se un altro suo pupillo. Per questo, per arrivare a lui in estate, i rossoneri dovranno faticare parecchio.