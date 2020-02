Calciomercato Milan: Kessie può ancora partire, le ultime

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Milan: Kessie resta sul mercato

Ultime Milan: Kessie pronto all’addio? Come riportato da Tuttosport, l’ivoriano è in un momento tutto sommato positivo. Il centrocampista è stato uno di quelli che ha saputo alzare il livello delle sue prestazioni con l’avvento di Pioli prima ed Ibra poi.

Da mediano di rottura ha dato parecchio respiro a Bennacer e, rispetto ai mesi precedenti, ha fatto molto bene in campo.

Un rendimento certamente incoraggiante, favorito anche dagli stimoli ricevuti in allenamento.

Il centrocampista a Milano era stato messo sul mercato ed addirittura accostato all’Inter con Antonio Conte che aveva fatto il nome di Kessie come alternativa a Vidal. Le due società, che lavoravano allo scambio con Vecino, non trovarono la quadratura sulle valutazioni dei cartellini dei due giocatori, e così Kessie fu costretto a restare.

Tuttavia, la mancata vendita di Kessie a gennaio non sia stata ben digerita dalla proprietà, in quanto il rapporto tra ammortamento e stipendio era considerato decisamente iniquo rispetto a quanto fatto vedere dall’ex Atalanta in campo.

Non è dunque solo una questione tecnica. A prescindere da chi farà il mercato del Milan alla fine di questo campionato, Kessie potrebbe essere uno dei calciatori ad andar via.

Ultime Milan: chiesi 28 milioni

Più le sue prestazioni lievitano, più il prezzo sale. Anche per questo il Milan si augura un finale di stagione convincente per riaccendere la fiamma di quei club di Premier League – Wolverhampton su tutti – che già si erano approcciati a lui. Il Milan per lui continua a chiedere 28 milioni di euro.