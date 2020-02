Luis Suarez termina il contratto con il Barcellona nel giugno 2021, ma l’attaccante uruguaiano ha rivelato che c’è una clausola per il prolungamento automatico.

Calcio mercato, le parole di Suarez

L’attaccante di Salto è giunto ormai all’età di 33 anni: i discorsi intorno al suo futuro imperversano, con alcuni rumour che lo hanno avvicinato ad una big italiana anche in tempi relativamente decenti. Intervenuto a RAC 1, il bomber charrua ha fatto il punto della situazione, svelando nuovi dettagli: “Sono felice qui e anche la mia famiglia. Sono dove ho sempre voluto essere e mi sento utile. La decisione deve venire dal club, loro conoscono la mia predisposizione. Voglio continuare, ma non dipende da me. C’è anche l’opzione che se il prossimo anno gioco il 60% delle partite in cui sono disponibile, il rinnovo sarà automatico“.

Suarez a proposito del suo infortunio

Al momento è fuori dai giochi, ma conta di recuperare in tempi brevi, magari per la gara di ritorno di Champions League contro il Napoli. Ecco le sue parole a proposito dell’infortunio: “Stavo giocando perché ero abituato a giocare con il dolore. Nel ginocchio destro ho avuto problemi. Nella cartilagine, avevo anche una cisti meniscale. Questo ti costringe a forzare altre aree del ginocchio e tutto si unisce e ti causa problemi. Sono forte verso le critiche e mi sto impegnando per stare di nuovo bene “.