Calciomercato Juventus, Higuain si gioca il futuro: ci sarà un incontro

Calciomercato Juventus: Higuain, tra rinnovo e addio

Calcio Mercato Juventus Higuain | La Juventus continua a proseguire nel corso della sua stagione, ovviamente tra alti e bassi. La sconfitta di Lione ha sicuramente aumentato i dubbi su Sarri, che già prima non godeva dell’apprezzamento da parte di tutti i tifosi. Il tecnico bianconero potrebbe dire addio a fine stagione, così come un suo pupillo: Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino ha ripreso tanta fiducia nel corso di questa annata, ma allo stesso tempo il suo futuro è quanto mai incerto.

Stando a cm.com, ad aprile ci sarà un incontro per tirare un po le somme, magari parlando di un eventuale rinnovo. Molto però dipenderà anche da Sarri, e sulla sua permanenza o meno nel club. Intanto il Pipita è stato recentemente riaggregato alla squadra dopo un problema fisico.

Ultime Juventus: Higuain indirizzato alla permanenza?

La stagione di Higuain è stata fin qui abbastanza positiva, nonostante qualche partita in chiaroscuro ultimamente. Il Pipita ha scacciato via gli incubi dello scorso anno, e in questo campionato è riuscito a tornare ad alti livelli. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma la sensazione è che la dirigenza si fidi ancora di lui. Ora bisognerà capire se il suo destino dipenderà da Sarri o meno.