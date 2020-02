Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus è un obiettivo: risposte da Manchester

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus è un pallino di Paratici: la situazione

Calciomercato Juventus – Gabriel Jesus | E’ stato protagonista nella notte magica vissuta al Bernabeu contro il Real Madrid, l’attaccante brasiliano e talento del Manchester City, Gabriel Jesus. L’ex attaccante del Palmeiras ha realizzato un gol fondamentale in chiave qualificazione, firmando così una vittoria in Spagna che sa di qualificazione. Nel complesso momento vissuto all’interno della società, che verrà esclusa dalla prossima Champions League, è proprio in quest’ultima che si è contraddistinto il centravanti di San Paolo, protagonista indiscusso del match. E’ un vero e proprio obiettivo della Juventus, come vi abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane. Però, stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, sarebbero arrivate delle importanti risposte dall’Inghilterra: Gabriel Jesus giura amore eterno al Manchester City, con o senza coppe.

Ultime Juventus, Gabriel Jesus non si muoverà, a prescindere dalle coppe: giura amore a Manchester City e ‘Pep’ Guardiola

Da diverso tempo in Inghilterra avrebbero preso il sopravvento le voci di mercato che accostano il nome di Gabriel Jesus alla Juventus. Sì, i bianconeri vedrebbero nel classe ’97 il proprio futuro, ma il calciatore della Seleçao sembra non avere alcuna intenzione di lasciare il Manchester City. Il brasiliano, infatti, avrebbe promesso al suo tecnico, Josep Guardiola, una permanenza a prescindere dalla decisione legata all’esclusione dalla Champions League. Potrebbe dire addio solo se la società inglese lo scaricasse, altrimenti sarebbe ben contento di restare. L’intenzione sarebbe appunto quella di restare a disposizione del club che ha creduto in lui quando era ancora un ragazzino del Palmeiras. Fabio Paratici resterà attento su di lui ma, salvo clamorosi colpi di scena, difficilmente andrà via dalla Premier League.